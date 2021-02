Lazio, Immobile a caccia di gol: Bologna gli porta fortuna

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile cerca il gol perduto. Sembra un paradosso, ma il fatto che da tre partite il bomber biancoceleste non finisca sul taccuino dei marcatori è una notizia. L'attaccante ha abituato benissimo i tifosi e un suo piccolo digiuno fa notizia. Inter, Sampdoria e Bayern Monaco sono tre le gare consecutive a secco per il numero 17 delle aquile. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, nella passata stagione era successo solo una volta. A luglio Immobile non aveva segnato con Lecce, Sassuolo e Udinese, con il club capitolino che aveva portato a casa appena un punto in tre gare. Migliore è la situazione attuale, ma già domani Immobile vuole ritrovare il gol. Il Dall'Ara, poi, gli porta fortuna. Basta pensare alla scorsa stagione e alla sua splendida doppietta. Sabato è tempo di ripetersi, la Lazio ha bisogno dei suoi centri per restare tra le prime quattro.