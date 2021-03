Lazio, Immobile dalla Scarpa d'Oro al Gran Galà: tutti i premi

LAZIO, IMMOBILE DA RECORD - Ciro Immobile difficilmente potrà mai scordare la stagione 2019-2020, vero capolavoro di una carriera piena di gol. L'anno scorso l'attaccante della Lazio ha uguagliato il record dei 36 gol in Serie A di Higuain, ha lanciato Inzaghi in lotta per il primo posto prima che il Covid rovinasse ogni sogno. Ma il campionato incredibile resta, restano le giocate, le prodezze, le gesta di un bomber, tutto riconosciuto e certificato. Non solo la Scarpa d'Oro, Immobile ha fatto incetta di premi: è stato votato come miglior attaccante e miglior marcatore al Galà del Calcio, come miglior giocatore della Serie A ed è stato anche insignito del premio Scopigno (insieme al ds Tare, manager of the year, e Inzaghi, miglior tecnico). Un tripudio totale.

