Lazio | Immobile e la squadra, c'è un solo obiettivo: il programma

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Due settimane di stop dalla Serie A, terreno d'oro per Maurizio Sarri. Il tecnico, eccetto i quattro nazionali (Provedel, Lazzari, Hysaj e Kamada) e gli infortuni di Zaccagni, Vecino e Marusic - ieri il montenegrino è tornato in gruppo - è riuscito a concentrare i suoi allenamenti senza avere tempi stretti e partite a ridosso di un allenamento e l'altro.

Motivo per cui Sarri ha concesso sabato e domenica liberi, per poi ritornare al 100% sotto i suoi ordini solo ieri. Da Salerno fino alla sosta, la Lazio sarà impegnata, tra Champions League, Coppa Italia e Serie A in ben 9 partite. Molte di queste sono davvero importanti, sia per la risalita in classifica in campionato, sia per il continuo in Coppa Italia, e lo stesso discorso vale soprattutto per staccare il pass per gli ottavi di finale.

Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri ha stilato un programma, almeno per questa settimana, in cui, oggi la Lazio sarà impegnata in una doppia seduta di allenamento. Per mercoledì e giovedì sessioni pomeridiane, venerdì rifinitura alle 11, poi la partenza per Salerno. Sarà necessario entrare in campo col giusto piglio per proseguire e migliorare quanto fatto fino ad adesso.