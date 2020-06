Lazio, Immobile ha fame di gol. E contro la Fiorentina...

Il primo match dopo il lockdown non ha sorriso alla Lazio che è stata sconfitta in rimonta dall’Atalanta e si è allontanata dalla vetta. Ciro Immobile è rimasto senza gol nella sfida di del Gewiss Stadium, per questo avrà già voglia di rifarsi nella gara di sabato contro la Fiorentina. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’attaccante campano non è mai stato tre giornate consecutive senza segnare in questo campionato. La partita di Bergamo si è aggiunta a quella pre pandemia con il Bologna in cui Immobile non ha trovato la via del gol. Sabato, il numero 17 vorrà tornare ad esultare sotto la Curva Nord per continuare a far sognare i propri tifosi e a trascinare la Lazio nella corsa Scudetto.

