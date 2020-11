Lazio, Immobile nel segno di Maradona. E contro l'Udinese...

LAZIO-UDINESE, IMMOBILE - Immobile l'ha detto: "Studio Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, loro mi hanno dato grandi stimoli". E oggi contro l'Udinese Ciro avrà l'occasione per ridurre il gap di gol nella classifica marcatori della Serie A proprio nei confronti di CR7 e Ibra, il primo (8 reti) non convocato e il secondo (10 centri, in vetta) infortunato. Spera di lanciare la Lazio alla vittoria come ha già fatto da quando è tornato: incornata a Crotone per l'uno a zero e prodezza da fuori area in Champions League allo Zenit. In più segnare oggi un gol avrebbe un significato unico: sarebbe dedicato a Diego Armando Maradona. Non vuole mancare l'appuntamento Ciro, proprio contro una delle squadre a cui ha fatto male di più in carriera: 10 match in Serie A e 8 gol, quasi uno ogni gara. Solo con la Lazio Immobile ha punito l'Udinese sei volte su otte sfide. E non vuole fermarsi.

