Lazio, Immobile punta la leggenda: contro il Sassuolo può...

L'arrivo in biancoceleste ha cambiato la vita e la carriera di Ciro Immobile rendendolo uno dei giocatori più amati nella storia della Lazio, idolo dei bambini e degli adulti, miglior bomber di sempre. Il vero attaccante, però, ha sempre fame di gol, non si accontenta mai e punta sempre a traguardi più alti, più ambiziosi e, ovviamente, più complessi. Immobile rientra in questa categoria e, nella partita contro il Sassuolo in programma per oggi alle 12.30, come riporta la consueta rassena stampa di Radiosei, il capitano della Lazio punta ad andare in gol almeno una sola volta, una sola rete per raggiungere quota 190 gol in Serie A e agganciare un bomber come Hamrin nell'ottava posizione della classifica all time della Seri A. Un traguardo che lo inserirebbe ancora di più tra le leggende, ma portierebbe Ciro, dopo essersi messo alle spalle giocatori del calibro di Del Piero, Signori, Gilardino ed eventualmente Hamrin, a puntare verso traguardi ancora più storici, ancora più importanti e, quindi, più complessi. Nella testa del bomber l'obiettivo diverrebbe quel settimo posto lo occupato da Roberto Baggio (205), ma il sogno nella sua testa resterebbe quello di essere il migliore di tutti.