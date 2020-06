Lazio, Immobile scalda i motori: ecco tutti i record nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Se Tiziano Ferro nella sua Accetto Miracolo gli ostacoli li fermava, Ciro Immobile è capace solo di superarli o ancora meglio abbatterli. Il bomber della Lazio dopo qualsiasi problema ha saputo sempre ritrovare se stesso e ripartire. Alla quarta stagione con l'aquila sul petto, il centravanti di Torre Annunziata sogna di vincere il primo Scudetto della sua carriera. Sogna di farlo a Roma che è diventata la sua seconda casa. La punta non si era mai fermato tanto in una città chiaro segnale che la Lazio e la sua gente lo fanno stare bene e sentire amato e protetto. Dopo una stagione complicata, chiusa tuttavia con una Coppa Italia in bacheca, Immobile è tornato a macinare sui suoi ritmi. In quattro campionati ha firmato 94 gol (23, 29, 15 e 27, ndr) in Serie A ed è a soli sei centri da quota 100. Un altro traguardo che Ciro vuole assolutamente tagliare presto anche perché avrà dodici gare per migliorare i 27 centri realizzati finora. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Immobile vuole vincere per la terza volta la classifica marcatori.

SCARPA D'ORO E HIGUAIN - Sarebbe una grande cosa, ma non sarebbe l'unica perché anche la Scarpa d'Oro lo stuzzica eccome. Dopo un 2020 da leader solitario, la ripartenza anticipata della Bundesliga gli ha levato la corona che per il momento è sulla testa di Robert Lewandowski. Il polacco, però, deve giocare solo altre tre gare, mentre Ciro ne avrà ben 12 per raggiungerlo e superarlo. Altro record nel mirino è quello di Gonzalo Higuain stabilito nel 2015/16. L'argentino con il Napoli chiuse la stagione con 36 reti, cifra mai raggiunta da nessuno in Serie A. Immobile ci proverà e se davvero dovesse avvicinare quota 40 spera che i suoi centri possano avvicinare la Lazio a un altro grande sogno chiamato Scudetto.

