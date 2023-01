Lazio, in crisi senza Immobile. La media gol collassa: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Martedì, contro il Milan, Ciro Immobile assisterà alla sfida dagli spalti. Così sarà anche in occasione del match con la Fiorentina. Gli infortuni non gli danno tregua, ora la lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. La Lazio perde il capitano, un punto di riferimento e anche il re dei gol. Senza di lui, lo dicono i numeri, la media punti si abbassa notevolmente. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, quest’anno in Serie A, senza il bomber, i biancocelesti hanno segnato un gol in meno a partita: da 2, circa, di media nelle 14 giornate in cui ha giocato titolare oppure è subentrato, a 1 nelle quattro occasioni in cui Sarri ha dovuto farne a meno. Il gioco non manca mai o quasi, ma serve il cinismo e la pericolosità di Ciro per tradurlo in risultato. Per questo, giovedì col Bologna, il tecnico riferendosi alla prima mezz’ora ha affermato che sarebbe stato più sereno se lo avesse avuto in campo. È la frazione di gioco in cui le aquile hanno creato e allo stesso tempo fallito tre occasioni. Un numero consistente che fa riflettere. Per rendere ancora più chiaro il quadro, considerando i dati Opta, la Lazio dalla stagione 2016/17 con l’attaccante schierato ha vinto il 56% delle partite nella massima serie con 1,9 di media punti a gara. Senza di lui, la percentuale di successi scende al 33%, con la media di 1,3 punti a match.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE