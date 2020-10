Lazio - Inter, duello tra Inzaghi e Conte: il 3-5-2 e il modello Trapattoni

Prima con Pippo, poi con Simone. I quattro giorni di Antonio Conte contro i fratelli Inzaghi. La Lazio ha un altro spessore tecnico rispetto al Benevento, sconfitto per 5-2 solamente qualche giorno fa. All'Olimpico, i nerazzurri non dovrebbero trovare cancelli aperti come al Vigorito. I due tecnici che si sfideranno, poi, non sono per nulla opposti, anzi tra loro sembrano esserci delle affinità. L'impressione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è che l'uno e l'altro abbiano raccolto l'eredità di Giovanni Trapattoni: sia Inzaghi che Conte si affidano a linee difensive con tre marcatori. Tra centrocampo e attacco, come lo storico tecnico della Nazionale, entrambi puntano su corsa e talento, alimentando buona parte del gioco sulle corsie laterali. Si tratta dell'evoluzione dei principi base del calcio italiano degli anni 80. Il loro 3-5-2 è basato sull'antico concetto del libero e dei due difensori marcatori, nonostante quello dei biancocelesti sia un modulo con interni particolari: Luis Alberto ha le caratteristiche del trequartista, Milinkovic è un "carrarmato". Conte ha virato sul 3-4-1-2, in parte per far spazio a Eriksen.

VIETATO PARLARE DI DIFESA A QUATTRO - Di difesa a quattro neanche a parlarne. E poco importa se 11 delle 12 avversarie in Champions si dispongono a quattro davanti al portiere. Ad accomunare i due allenatori, poi, un forte temperamento. Entrambi vivono la gara con trasporto, ai limiti dell'area tecnica. Gridano e perdono la voce, accompagnando la squadra movimento per movimento. Nella scorsa stagione, una vittoria ciascuno: 1-0 per l'Inter nell'andata a San Siro e 2-1 per la Lazio nel ritorno. Chissà che quella di domani sia la gara del sorpasso. Inzaghi o Conte?

DIRETTA - Calciomercato Lazio: Queiros o Sarr per il colpo last-minute in difesa, Caicedo in bilico

Coronavirus, Trump ricoverato in ospedale: fatica a respirare

TORNA ALLA HOMEPAGE