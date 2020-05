Lazio, Inzaghi allunga la rosa: ecco Falbo e Raul Moro

RASSEGNA STAMPA - Il calcio riparte e la Lazio torna a inseguire il sogno Scudetto. La favola dei ragazzi di Inzaghi è iniziata quasi per caso e ora spera di diventare realtà. Il mister e i suoi giocatori ci credono e vogliono cucire il tricolore sul petto. Non sarà semplice perché prima dello stop la Lazio viaggiava fortissimo e aveva il vantaggio di non dover giocare ogni tre giorni rispetto alle altre. Alla ripresa, invece, tutte giocheranno tre volte volte alla settimana e con temperature decisamente più alte. L'inserimento delle cinque sostituzioni, poi, permetterà alle avversarie di sfruttare il vantaggio di avere una rosa più ampia. Inzaghi, però, non si lascia scoraggiare da questo e chiede il massimo a tutti i componenti della sua rosa. Tutti saranno necessari e determinanti anche chi finora ha trovato meno spazio. Proprio in quest'ottica, è già stato aggregato in prima squadra Luca Falbo. L'esterno della Primavera, che ha esordito in Europa League contro il Rennes, si allena da qualche giorno con i grandi. Stessa sorte, come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, per Raul Moro. Lo spagnolo tornerà in Italia la prossima settimana alla riapertura delle frontiere e, dopo i test fisici, atletici e molecolari, inizierà ad allenarsi con Immobile e compagni. Loro due con Adekanye, Djavan e André Anderson saranno la quota verde e le risorse giovani per far rifiatare i compagni. Per sognare c'è bisogno di tutti.

CORONAVIRUS, LA SMENTITA DI STRAKOSHA

JUVENTUS-LAZIO, C'È LA DATA DEL BIG MATCH

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE