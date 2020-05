Juventus-Lazio, spunta la data: ecco quando il big match scudetto

JUVENTUS-LAZIO - Sarà una giornata molto importante, quella di domani, per quanto riguarda la ripresa del campionato. Verrà infatti stilato il calendario della ripresa del torneo, e come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si partirà dai recuperi della 25esima giornata. Si giocherà probabilmente ogni giorno, e secondo i rumors, circolerebbe già la data del possibile scontro scudetto, alla 34esima giornata, ovvero la sfida tra Juventus e Lazio. L'appuntamento, che sarà da confermare, sarebbe previsto per lunedì 20 luglio alle ore 21.45, in quello che a tutti gli effetti potrà essere un Monday Night di fuoco valido per il titolo.

