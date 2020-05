Juventus, si scalda l'asse con il Chelsea: ora i bianconeri pensano a Giroud

Olivier Giroud sembrava a un passo dal vestire la maglia dell'Inter o della Lazio, poi il rinnovo di un anno col Chelsea, fino al 2021, ha bloccato tutto. Secondo il Corriere di Torino però, il prolungamento non significa che il giocatore non potrà lasciare Londra nel corso del prossimo mercato ed è per questo che la Juventus gli avrebbe messo gli occhi addosso. Un'idea che dovrebbe risultare low cost e che permetterebbe ai bianconeri di avere un'alternativa offensiva di grande esperienza oltre che di grande qualità.