Lazio, Inzaghi e le sorprese tattiche: ecco le varianti al vaglio del tecnico

Simone Inzaghi vuole sorprendere, ma senza stravolgere. In vista del derby il tecnico studia delle varianti tattiche, magari per mettersi a specchio con la Roma, anche se resta alta la probabilità di rivedere la stessa formazione di Parma. Inzaghi nasconde gli allenamenti della sua Lazio in vista del derby. Il tecnico è orientato a confermare, per la prima volta per due partite di seguito in stagione, la stessa formazione vista al Tardini. Attenzione però alle varianti tattiche, come riporta l'edizione odierna de La Repubblica. Correggere il consueto 3-5-2 per mettersi a specchio con il 3-4-2-1 della Roma: in questo caso, uno tra Akpa Akpro e Parolo affiancherebbe Leiva davanti alla difesa, con Milinkovic e Luis Alberto (che sta gestendo i soliti fastidi agli adduttori) alle spalle di Immobile. Altra ipotesi: Milinkovic e Leiva mediani, Luis Alberto e Pereira trequartisti al servizio di Ciro. Tutti progetti tattici credibili, anche se la soluzione più probabile resta il 3-5-2 con Caicedo e Immobile in attacco.

