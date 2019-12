Lazio - Juve, Inzaghi suona la carica: discorso motivazionale e lezioni al video

È una settimana delicatissima, che porta, secondo classifica, a uno scontro diretto. Lazio e Juve differenziate da soli sei punti, Inzaghi non pensa a scenari troppo ampi, chiede ai suoi di restare umili. Ma di non perdere la fame. Quella che dopo l'intervallo con l'Atalanta all'Olimpico è tornata ad essere più viva che mai. Simone sa come battere la Juve, l'ha studiata per mesi insieme al suo staff, considerando anche il doppio impegno con la Supercoppa. Allenamenti tirati al massimo, attenzione all'alimentazione, l'Inzaghi famelico ha chiesto leggerezza d'animo e convinzione totale, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Anche nel discorso motivazionale di ieri ha ribadito concetti simili, prima di lasciare i suoi alle lezioni al video. Si studiano i particolari, il punto di forza di De Zerbi e il suo Sassuolo, capaci di uscire dallo Stadium con in tasca punti pesanti. Ripercorre quelle orme Inzaghi, sa come si fa, ha la fame giusta senza farsi ingolosire dalla classifica però.

LAZIO, L'ANEDDOTO IMMOBILE-LUKAKU

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE