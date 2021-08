Lazio, l'agente di Strakosha vuole chiarezza: previsto un incontro con il club

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Oltre alla situazione legata al mercato in entrata, la Lazio deve pensare anche ai suoi equilibri interni. Ci saranno delle gerarchie da stabilire. Una su tutte quella del portiere. Sarri sembra aver scelto Pepe Reina come titolare della prossima stagione per la personalità, il carisma e l'abilità nel palleggio. Probabile il ruolo da secondo per Strakosha che nel ritiro aveva mostrato grande voglia di riscatto e di riprendersi il posto da titolare. Il suo agente aveva anche lanciato segnali di riapertura al rinnovo con il club biancoceleste. Eppure le cose sembrano essere cambiate completamente. Come riporta Il Messaggero, il procuratore dell'albanese Castagna vuole vederci chiaro e, nelle prossime ore, è previsto un appuntamento con la Lazio, che a febbraio rischia di perdere l'estremo difensore cresciuto nelle giovanili a parametro zero.