Lazio, l'Europa League fa bene al bilancio: il guadagno dalla qualificazione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha dominato nel girone unico di Europa League, assicurandosi con una giornata d'anticipo la qualificazione agli ottvi di finale. La squadra di Baroni l'ha conquistata sul campo, ma ora il mister ha bisogno di aiuto dal mercato. Il solito indice di liquidità rallenta ogni piano e il paletto non potrà essere sbloccato dagli introiti derivanti dalla qualificazione alla fase successiva di Europa League, i quali daranno comunque una grossa mano al prossimo bilancio. Infatti, stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio ha guadagnato 600.000 euro per l'ingresso tra le prime otto del girone unico e 1,75 milioni di euro per gli ottavi di finale. Inoltre, vanno aggiunti 450.000 euro per ogni successo biancoceleste (sei) e 150mila euro per il pareggio casalingo contro il Ludogorets. Sempre secondo il quotidiano, solo la partecipazione in partenza valeva circa 4,31 milioni di euro, senza considerare la quota del ranking e il market pool. Fino ad ora, la Lazio ha guadagnato circa 9,5 milioni di euro, ma la strada è ancora lunga e l'introito può solo che crescere.