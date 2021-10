Lazio, la partenza nei match è tutta in salita: il dato

Serie A ferma e spazio alle Nazionali ed è tempo di fare un primo bilancio dell'inizio di stagione della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno alternato ottime prestazioni come le due vittorie contro Empoli e Spezia e nel derby ad altre appannate come accaduto contro il Torino e nella sconfitta di domenica contro il Bologna. In tutti questi match tuttavia c'è un comun denominatore: su sette gare disputate infatti la Lazio è andata in svantaggio per ben cinque volte e anche nelle due occasioni in cui è stata lei a sbloccare il risultato ha dovuto comunque ribaltare un parziale negativo (Cagliari).

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei solo nel derby i biancocelesti sono stati in vantaggio dall'inizio del match alla fine. Un dato questo che accomuna la Lazio a Cagliari, Salernitana e Venezia. Dall'altro lato però la squadra di Sarri ha dimostrato di saper reagire anche alle situazioni di svantaggio conquistando ben 8 punti, meglio solo l'Inter di Inzaghi a quota 10 che sarà proprio la prossima avversaria al ritorno in campo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Nations League, è il giorno di Italia-Spagna: come funzionano le fasi finali

Lazio, prosegue il recupero per Immobile: “Un po’ di carica da Formello” - FOTO