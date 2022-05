Lazio, la spinta dei tifosi: con la Sampdoria lo stadio delle grandi occasioni

Pubblicato il 5/05

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

C'entusiasmo in casa Lazio. Alla fine della seconda giornata di vendita dei biglietti per la partita contro la Sampdoria, a 36 ore dall'inizio della vendita, si è sfiorata quota 20 mila tagliandi staccati. Il ritmo è quello delle grandi occasioni e in proiezione quota 30 mila dovrebbe essere una soglia facilmente raggiungibile, forse anche 40 mila è avvicinabile. I tifosi, spinti anche dall'invito degli Ultras Lazio, stanno rispondendo presente, per trascinare la squadra in una partita importantissima per la corsa all'Europa. Dopo Lazio - Milan, la vittoria a La Spezia e gli attacchi esterni subiti, la gente si sta stringendo intorno alla squadra di Maurizio Sarri che più volte in conferenza ha fatto notare l'importanza del sostegno del pubblico. Già lo scorso sabato al Picco il settore ospiti gremito aveva preso per mano la Lazio nei momenti di difficoltà, dando il proprio contributo per il raggiungimento della prima vittoria allo scadere della stagione. Il ritorno ai prezzi pre Lazio - Milan (Curva Nord e Distinti 10 euro, Tribuna Tevere Laterale 20 euro, Tribuna Tevere Top 30 euro, Tribuna Monte Mario 40 euro) è stata la scintilla per l'impennata delle prime ore di vendita in vista della Sampdoria.

LAZIO, RINNOVO DI SARRI E RIVOLUZIONE: LE TAPPE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE DEL SITO