Lazio, la vittoria nel derby nel segno di Sarri: ecco come ha festeggiato

Il tecnico biancoceleste, al triplice fischio, è andato negli spogliatoi lasciando l'esultanza ai giocatori. Lui e il suo staff...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si gode il successo nel derby contro la Roma. La rete di Felipe Anderson e la gioia dell'ambiente biancoceleste ha fatto volare la squadra al terzo posto in classifica. Una vittoria nel segno di Maurizio Sarri. il tecnico biancoceleste ha snaturato il suo credo, ha sacrificato se stesso per amore della Lazio. La vittoria di Sarri nel derby, contro tutti e tutto, è un magnifico trucco tattico «per il nostro popolo». Come sottolinea l'edizione odierna Il Messaggero, al fischio di Orsato il tecnico è entrato subito dentro gli spogliatoi, ha deciso di lasciare gli applausi ai giocatori e ha invitato tutto il suo staff a cena nella sua villa all'Olgiata per ringraziare tutti del lavoro svolto.