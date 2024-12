Lazio | Ledesma: "Con l'Inter tante attenuanti. A fine anno in Champions? Solo se..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cinque anni nel Lecce, nove stagioni con la Lazio. Le squadre della vita calcistica di Cristian Ledesma si affrontano oggi al Via del Mare. Un vero derby "del cuore", raccontato nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista ha sottolineato gli ultimi risultati positivi del Lecce, ma ha parlato anche di un buon momento di forma della Lazio, nonostante la sonora sconfitta contro l'Inter, a suo parere piena di attenuanti. "La Lazio aveva giocato molto bene per mezz'ora, poi la partita è cambiata, ci sono stati anche gli infortuni dei due centrali e già mancava Romagnoli, certe giornate possono capitare". Ciò che è stato fatto dalla squadra di Baroni non può certamente esser cancellato da una sconfitta, il pensiero dell'italo-argentino. E quindi sì, i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per ripartire.

Chiamato a esprimersi sui singoli, Ledesma ha menzionato i nomi più "facili" come Rovella, Guendouzi e Tavares. Poi ha continuato: "A me ha impressionato Dele-Bashiru per come sta progredendo. Sono sicuro che crescerà ancora tanto". Infine, sugli obiettivi della squadra biancoceleste, l'ex centrocampista non si è nascosto, ammettendo di sperare che il gruppo possa arrivare in Champions, "un traguardo straordinario". Ma solamente nel caso in cui Baroni e i suoi continueranno a esprimersi come fatto finora - conclude Ledesma - avranno concrete possibilità di farcela.

