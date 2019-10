Lazio, Leiva torna a 'casa': nel Regno Unito si riprende il centrocampo

Lucas Leiva e il Regno Unito, il ritorno. Stasera la Lazio nel catino bollente del Celtic Park avrà dalla sua uno che certi stadi li conosce bene. Leiva torna titolare davanti alla difesa, sarà lo schermo davanti a Vavro che farà il centrale nel pacchetto dei tre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, magari in tribuna ci sarà anche l'amico Steven Gerrard che oggi è l'allenatore del Rangers Glasgow. Sicuramente prima del fischio d'inizio sentirà 'You'll never walk alone', celebre brano dei 'Gerry and the Pacemakers', lo stesso che viene irradiato ad Anfield Road nelle partite casalinghe del Liverpool.

RIPRENDERE IL RITMO - Lucas non gioca da prima della sosta, a Bologna il 6 ottobre. E nonostante la Lazio sia attesa da un trittico complicato (Fiorentina, Torino e Milan), Inzaghi non rinuncia al suo mediano. Anzi sfrutterà la partita per riprendere lo smalto migliore, potendo contare anche su una conoscenza approfondita dei ritmi di gioco britannici. Leiva non ha precedenti in Scozia, ma chi ha giocato dieci anni in Premier capisce al volo l'ambiente del Celtic Park.

CELTIC - LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

CELTIC - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE