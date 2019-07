Lazio, lo staff al completo: e Giocondo rinvia la pensione

Martedì sera per la presentazione ufficiale ad Auronzo la Lazio era al gran completo. In Veneto è salito il portavoce Arturo Diaconale, è tornato il direttore della comunicazione Stefano De Martino, raggiungendo il ds Igli Tare, il club manager Angelo Peruzzi e il team manager Stefan Derkum. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei lo staff è completo, a partire da quello medico con il dottor Fabio Rodia, confermato come responsabile del settore sanitario, che sarà coadiuvato da Claudio Meli e Michele Morelli (promosso dalla Primavera). Nello staff fisioterapico insieme a Giorgio Gasparini e Valerio Caroli la novità Alex Maggi, ex Brescia. Poi Christian Marsella, Vincenzo Buzzi, Fabrizio Laugeni e Maurizio Brecevich. I match analyst saranno sempre Ferruccio Cerasaro ed Enrico Allavena, mentre nello staff tecnico con Max Farris ed Enrico Cecchi lavorerà Riccardo Rocchini, reduce dalle esperienze con Baroni a Benevento e Frosinone.

IL RESTO DELLO STAFF E LA STORIA DI GIOCONDO - Con il punto di riferimento dei portieri biancocelesti Adalberto Grigioni ci sarà Gianluca Zappalà. I preparatori atletici saranno ancora Alessandro Fonte e Claudio Spicciariello, guidati da Fabio Ripert. Adriano Bianchini è impegnato a Formello con coloro che sono in attesa di una nuova squadra. Confermati i magazzinieri Walter Pela, Stefano Delle Grotti e Mauro Patrici e l'autista Valter Proietti. Ma la storia più bella è quella di Giocondo Ruggeri, il cuoco ma non solo: con la conferma di Inzaghi ha rinviato di un anno la pensione. Anche lui è ormai un vero e proprio simbolo.

