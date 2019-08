Lazio, Luca Toni punta su Immobile: perfetto il sistema di gioco di Inzaghi

Per aggredire il prossimo campionato la Lazio avrà bisogno di tutte le sue risorse. Un giocatore in particolar modo avrà il compito di gonfiare la rete il maggior numero delle volte possibile: Ciro Immobile. Dopo un’annata non proprio ai suoi livelli, il bomber biancoceleste è pronto a riscattarsi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche l’ex attaccante Luca Toni ha parlato della questione: “È l’unico attaccante e dietro a lui si muovono dei compagni che godono più a fare assist che gol”. Questo per Ciro sarebbe infatti il sistema di gioco più consono alle sue caratteristiche. Inoltre, l’ex giocatore ha sottolineato come per Immobile Roma sia l’ambiente perfetto, qui infatti avrebbe trovato il giusto equilibrio e soprattutto una tifoseria che lo ama a dismisura.

