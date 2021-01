Lazio, Luis Alberto è insostituibile. E contro la Fiorentina...

La Lazio non può fare a meno di Luis Alberto. La squadra di mister Inzaghi ha nello spagnolo un vero e proprio punto di riferimento e difficilmente, a meno di casi eccezionali, il Mago lascia il campo. Anche nel pareggio di domenica di Genova il tecnico l'ha tenuto dentro fino alla fine e proprio da un suo passaggio è nata forse l'unica occasione pericolosa con Lazzari e Caicedo. Il numero 10 è uno di quelli che fa la differenza in ogni momento della gara, o per lo meno può farla e per questo è quasi insostituibile. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei lo scorso anno era il re degli assist, in questa stagione non ne ha collezionato ancora nessuno anche se ha messo in rete tre gol in tredici presenze. La Fiorentina poi è una delle sue vittime preferite: 3 gol e 4 assist in 6 precedenti e sempre la sua firma. Nella passata stagione subito dopo il lockdown la Lazio vinse grazie alle rete sua e di Caicedo, nel 2017 regalò due assist uno a Murgia e uno a Keita e nel 2018 fu ancora protagonista in quel clamoroso 3-4 al Franchi con un gioiello su punizione e la sua personale doppietta più l'assist per Caceres.

