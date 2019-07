Lazio, Luiz Felipe jolly di Inzaghi: allungherà la rosa in Serie A

Un elemento prezioso in campo e in termini di organico. Luiz Felipe, oltre a essere considerato da Simone Inzaghi quasi come un titolare, con i suoi 22 anni consentirà anche alla Lazio di allungare la rosa a disposizione per la prossima Serie A. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, essendo un ’97, il brasiliano infatti non ha bisogno di esser collocato nei quattro slot dedicati ai giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile, negli altri quattro riservati ai vivai italiani e neanche tra i 17 over 22. Come nelle ultime due stagioni, l’ex Salernitana sarà invece in Lista B. Diverso il discorso in Europa League dove occorre essere Under 21 e aver militato due anni nelle giovanili del club. Anche in Italia sarà l'ultimo anno: dal prossimo sarà un over non rientrando tra i prodotti di un vivaio nazionale. Arrivato dal Brasile nell’estate 2016, Luiz Felipe ha giocato infatti tra i 15 e i 21 anni una stagione in prestito alla Salernitana e un’altra nella Capitale: non abbastanza per soddisfare il requisito minimo di almeno tre anni di permanenza. Altri due jolly per allungare la rosa saranno Bobby Adekanye e, se confermato, André Anderson. Entrambi sono nati nel 1999.

