Lazio, ma quale riposo! La sosta rischia di peggiorare la situazione...

La sosta è da sempre vista come l'occasione di tirare il fiato dopo le grandi fatiche che portano campionato e coppe. Soprattutto nel periodo di marzo, con più di 40 partite alle spalle, l'arrivo delle Nazionali potrebbe permettere ai tecnici e ai giocatori di ristabilire le energie in vista del decisivo rush finale. Questo, in effetti, è anche il pensiero comune in casa Lazio dove, dopo aver disputato 7 partite in 22 giorni ed esser arrivati allo stremo, si prospettavano due settimane di riposo e preparazione in vista del 31 marzo, quando all'Olimpico arriverà il Torino. Queste, per lo meno, sarebbero le aspettative. Sbagliate. La Lazio in queste due settimane non avrà modo di riposare. O, per lo meno, non potranno farlo quelli che sono i giocatori più importanti della rosa di Marco Baroni.

I PARTENTI - Gli spogliatoi di Formello, infatti, si svuoteranno. Saranno nove i calciatori che dalla giornata di oggi si imbarcheranno su un aereo per raggiungere il proprio Paese d'origine e rispondere alla chiamata delle proprie Nazionali, aggiungendo carichi di lavoro e fatiche sulle loro spalle. Dovrà farlo Dia, che già stremato ora si dovrà preparare a due partite da titolare con il suo Senegal. Dovrà farlo anche Marusic, completamente esausto ma convocato dal Montenegro che ha bisogno di lui. Allo stesso tempo non potranno esimersi dalle chiamate di Francia e Italia i due centrocampisti Guendouzi e Rovella, ma anche Mattia Zaccagni, costretti agli ennesimi e irrinunciabili sforzi fisici, così come Nuno Tavares ieri costretto a dare forfait a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Bologna ma che, a meno di sorprese, partirà per il Portogallo e Isaksen che raggiungerà la Danimarca. Decisamente meno preoccupanti, per completare la lista, le convocazioni di Mandas e Provstgaard con Grecia e Danimarca U-21.

RIPOSO SOLO PER CHI RESTA - Alla faccia del riposo. Questi nove giocatori non solo hanno ottime possibilità di scendere in campo da titolari con le rispettive Nazionali, ma faranno ritorno alla base a pochi giorni dal fischio d'inizio di Lazio-Torino, scongiurando ogni possibilità di poter riposare e recuperare la propria forma fisica, deteriorata ulteriormente dagli sforzi con la Nazionale. Le uniche note positive per Baroni rigurdano la permanenza a Formello di Castellanos, di Hysaj - ormai recuperato -, di Dele-Bashiru, di Gila e di Tchaouna, che avranno così modo di tirare il fiato e prepararsi all'ultima parte dell'anno. Per gli altri non resta che incrociare le dita.

17/03