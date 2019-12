Lazio, Martina (ag. Buffon): "Biancocelesti prontissimi per lo scudetto"

LAZIO, MARTINA - Che la corsa scudetto in campionato sia soprattutto una questione a due tra Juventus e Inter, questo è fuori di dubbio. Ma la novità è la Lazio. I più quando parlano di piani alti non dimenticano quasi mai la squadra di Inzaghi, che è lì a meno 6 punti ma con una gara da recuperare. Anche l'agente di Gigi Buffon, Silvano Martina, come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, crede che i biancocelesti possano dar fastidio fino alla fine: "Il campionato sarà diverso dagli altri, lo impone la classifica. La Juventus era abituata a dominare, ora invece ha qualche problema e quello vero si chiama Inter. La Lazio? è prontissima per lo scudetto: complimenti ad Inzaghi”.

Lazio, Luis Alberto: "Scudetto? Ci proviamo. Ora sono al top"

Serie A, Altobelli: “Scudetto? Terrei in considerazione anche le romane...”

Torna alla home page