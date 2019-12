Serie A, Altobelli: “Scudetto? Terrei in considerazione anche le romane...”

È tornato a Roma per le festività natalizie Alessandro Altobelli che, in quel di Doha, si occupa di Bein Sport, un network globale di canali sportivi. L’ex attaccante di Inter e Juventus si è espresso, tra gli altri temi, sulle squadre in lizza per lo Scudetto, menzionando anche la Roma e la Lazio: “Io terrei in considerazione le romane. Stanno facendo bene in campionato, i biancocelesti hanno battuto due volte in poche settimane la Juventus. I giallorossi giocano bene e hanno giovani importanti. Sono forti, daranno del filo da torcere. Forse pochi potevano aspettarsi questo rendimento da parte di entrambe, ma adesso sono lì a poca distanza dalla vetta e non c’è da aspettarsi un loro rallentamento”.

