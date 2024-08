Lazio - Milan, all'Olimpico il commovente ricordo di Eriksson: le iniziative

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È il giorno del big match contro il Milan, ma anche quello del ricordo di Eriksson, allenatore dello scudetto del 2000 e della Lazio più forte di sempre, scomparso lunedì dopo una lunga malattia. La partita all'Olimpico sarà preceduta, come sempre, dal consueto volo di Olympia e poi da un video emozionale che sarà trasmesso sui maxischermi. La società, riporta Corriere dello Sport, ha organizzato altre iniziative, tra cui un messaggio speciale che sarà visibile all'intero stadio. Poi, ovviamente, il minuto di silenzio. Ieri Baroni ha ricordato il tecnico in conferenza: "Era una persona straordinaria, un allenatore veramente attento alla cura e alla crescita dei giovani. Una bellissima persona, come tecnico è inutile spendere parole, tutti conoscono la sua grandezza. Una mancanza enorme per tutto il movimento calcio". I funerali si terranno in Svezia nella chiesa Fryksande, a Torsby, il 13 settembre per dare più tempo alla famiglia per organizzarli.

TORNA ALLA HOMEPAGE