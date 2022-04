Lazio - Milan, è l'Olimpico ma sembra San Siro: il dato finale sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una domenica surreale quella vissuta ieri all'Olimpico. Si giocava Lazio - Milan sulle rive del Tevere, ma sembrava di stare a San Siro. Tantissimi i sostenitori rossoneri presenti nell'impianto della Capitale pronti a spingere i ragazzi di Pioli verso il titolo. Diverso l'atteggiamento dei tifosi biancocelesti che in piena protesta con la società hanno deciso di protestare e di non essere presenti. Tanti gruppi organizzati hanno scelto di non esserci e questo ha inciso sui numeri finali. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sugli spalti c'erano complessivamente 26.500 spettatori, in una partita che sulla carta era almeno da 40-45 mila (contro la Juventus ce n'erano 44 mila, con l'Inter 36 mila nonostante le limitazioni). La protesta per i prezzi troppo alti di questa stagione, in relazione anche all'impossibilità di fare l'abbonamento, ha spinto tanti a lasciare vuoto il seggiolino in pieno contrasto con il presidente Lotito. Tanti ieri hanno preso parte a Ponte Milvio alla contestazione organizzata dagli Ultras Lazio che hanno poi seguito il match fuori dalla Curva Nord.