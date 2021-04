Lazio - Milan, Tassotti: "Uno spareggio per i biancocelesti. E occhio alle palle inattive..."

Crocevia Champions League per la Lazio, che stasera ospita il Milan all'Olimpico. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il doppio ex Mauro Tassotti ha commentato così la sfida: "Uno spareggio? Per la Lazio lo è. In caso di sconfitta, sarebbe difficile pensare di poter recuperare. Occhio alle palle inattive: all’andata il Milan la vinse così. Champions? Dico Milan, perché lo merita, e Atalanta, per lo stesso motivo. Non sono più così sicuro della Juve:il Napoli di Rino gioca bene e vince".