Lazio, Milinkovic-Savic: i numeri di un giovane "sergente" diventato leader

Ogni anno la stessa storia, tutti parlano di lui, della sua possibile partenza ma (come dichiarato anche da lui stesso) alla fine veste sempre la maglia della Lazio. Sergej Milinkovic-Savic è ormai diventato un leader, non che prima non lo fosse, ma quella fascia da capitano al braccio contro la Svezia gli ha ribadito di essere davvero un centrocampista senza paragoni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sarri vuole renderlo anche punto di riferimento di uno spogliatoio che ha visto partire diversi senatori (e che si dovrà preparare mentalmente anche alla partenza di Stefan Radu). I suoi assist per Ciro Immobile sono ormai inseriti nei manuali di calcio, ma Sergej è talmente completo che definirlo "uomo assist" è solo un modo per sminuirlo. Il gol è un vizietto che non gli manca: insieme a Kevin De Bruyne (non uno qualunque), detiene il record di 20 gol e 20 assist nei maggiori cinque campionati europei negli ultimi 5 anni. Il Sergente è attualmente a 25 passaggi vincenti serviti.

Contro lo Spezia rincorrerà il terzo gol di fila, dopo quelli siglati con Midtylland e Cremonese. Tra campionato e coppe sono 60 i gol finora, 49 quelli nella massima serie italiana, dati che lo rendono l'unico centrocampista tra i primi 10 goleador laziali, a -1 da Garlaschelli, -5 da Klose, e a -19 da Bruno Giordano.