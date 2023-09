Lazio - Monza, Immobile non ha mai segnato al Monza. È l'unica squadra...

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. Stasera alle 20.45, la Lazio affronta il Monza. I biancocelesti, dopo aver raccolto 3 punti in quattro partite, hanno bisogno dell'intera posta per risalire la classifica. Per l'occasione, Sarri attuerà alcune rotazioni rispetto alla gara di martedì contro l'Atletico. Ma, come riporta il Messaggero, in attacco non ci sono dubbi, Immobile confermato al centro dell'attacco. Ciro vuole sbloccarsi: dopo aver segnato all'esordio contro il Lecce, non ha più gonfiato la rete. Troppo tempo per un bomber come lui abituato a segnare con regolarità. La gara contro il Monza è molto importante sia in termini di squadra, ma anche per Immobile che non ha mai segnato in carriera contro la squadra lombarda, è l'unica formazione del massimo campionato che manca all'appello. Altro record da infrangere sono i 200 gol in Serie A. Ne mancano solo quattro. Al momento è a quota 196. Quale miglior occasione per incrementare il bottino e infrangere altri record. Nella classifica dei marcatori della Serie A all time, i più vicini sono Roberto Baggio a 205 e Antonio Di Natale a 209.

