Lazio, Muriqi, Escalante e non solo: il punto sulle uscite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio si muove non solo in entrata ma anche in uscita. Come anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione, il club capitolino ha bisogno anche di cessioni per sistemare il bilancio e alleggerire il monte ingaggi. Sono tanti i calciatori fuori dal progetto Sarri e in cerca di una nuova sistemazione, in prestito o a titolo definitivo. Oltre ai noti Escalante, Muriqi e Vavro, che hanno chiuso la stagione altrove e puntano un nuovo accordo, sono a caccia di una nuova avventura anche Durmisi, Jony e Adekanye. Fares, invece, è impegnato nella rieducazione dopo l’operazione di gennaio per la rottura del legamento. Ma anche lui vestirà una nuova maglia.