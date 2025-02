Lazio - Napoli | Sarà Castellanos contro Lukaku: la tecnica sfida la potenza

RASSEGNA STAMPA - C'è una sfida nella sfida che coinvolge Lazio e Napoli. Castellanos contro Lukaku, 9 contro 9. Non hanno questo numero di maglia, rispecchia però il loro ruolo e un dato che li accomuna: come riporta la Gazzetta dello Sport, entrambi hanno realizzato 9 reti i questo campionato. I due tecnici, Baroni e Conte, confidano in loro per trascinare la squadra alla vittoria. Contano in particolare sulle caratteristiche individuali, non è solo una questione di gol. Castellanos mette al servizio della suadra la propria tecnica; mentre Lukaku la propria potenza fisica. Sono due attaccanti diversi, ma entrambi sanno fare reparto da soli e giocano per la squadra. Il belga è a quota 6 assist, mentre l'argentino è a quota 3, ma soprattutto realizzano molte sponde per i compagni: 49 per Lukaku e 36 per Castellanos.