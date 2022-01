Lazio, nessuno come la coppia Immobile-Milinkovic: i numeri

"Siamo la coppia più bella del mondo" cantava Adriano Celentano anche se questo potrebbe essere anche il motivetto intonato da Ciro Immobile e Milinkovic-Savic. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono ben 4 le reti segnate dallo schema ormai consolidato 'passaggio di Milinkovic e rete di Immobile', nessuno in Serie A è riuscito a fare meglio e solo la coppia Faraoni-Simeone del Verona ha eguagliato i due biancocelesti. Allargando la veduta anche in Europa Immobile e Milinkovic si piazzano al terzo posto, nei Top 5 campionati europei, dietro a due grandi della Bundesliga: Schick-Wirtz del Bayer Leverkusen e Lewandowski-Müller del Bayern Monaco.

Un feeling nato fin da subito e che continua ancora oggi. In questi anni il Sergente ha realizzato ben 18 passaggi vincenti per Immobile: 4 nel 2016/2017, 3 nel 2017/2018, poi 2 nel 2019/2020 e 5 nello scorso torneo, e 4 in quello in corso. Insomma, il 13% delle reti segnate dal numero 17 sono state supportate dal serbo, un dato tutt'altro che banale.

