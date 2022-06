Lazio, non solo Auronzo: torna di moda l'ipotesi della tournée all'estero

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra esattamente un mese partirà la nuova stagione della Lazio. Il 4 luglio verrà completato il raduno della squadra con le relative visite mediche. Il giorno dopo, il gruppo di Sarri raggiungerà il ritiro veneto di Auronzo di Cadore, scelto per il quindicesimo anno di fila. Da mercoledì 6 luglio partirà il lavoro sul campo Zandegiacomo. La preparazione si svolgerà sino a venerdì 22. E nel periodo sono state programmate quattro amichevoli, con date ancora da definire: gli impegni contro una selezione locale di Auronzo, poi contro una formazione di Serie D. E ancora contro Triestina e Venezia. Prima del via del campionato (fissato al 13/14 agosto), riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio potrebbe essere impegnata in una tournée all'estero per completare la preparazione.

