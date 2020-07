Lazio, novità in vista nella comunicazione: incontro con Guadagnini

La Lazio ha bisogno di cambiamenti. Questo finale di stagione ha mostrato la necessità di un ampliamento della rosa per il prossimo anno, soprattutto in vista della Champions. Ma non è finita qui. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Claudio Lotito sarebbe alla ricerca di altri innesti per quel che riguarda la comunicazione del club. Il primo indiziato sarebbe Fabio Guadagnini, attualmente al Milan ma prossimo a lasciare i rossoneri. L'unico dubbio del presidente riguarda la sua poca conoscenza dell'ambiente romano, ma già nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra di loro a Formello. La Lazio si sta già muovendo, il prossimo anno si deve ripartire alla grande.

Lazio, Parolo: "Ho sentito troppe critiche, la caccia all'uomo una follia"

FORMELLO - Lazio, cinque giorni per recuperare. Da valutare Radu e Jony

Torna alla home page