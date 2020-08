Lazio, Orsi: "Strakosha? Ha bisogno di uno stimolo. Alle sue spalle vedrei bene Consigli"

In casa Lazio il dibattito su Thomas Strakosha è aperto. Igli Tare continua a ritenerlo uno dei migliori portieri del campionato, quindi intoccabile. Qualche errore di troppo, al contrario, ha spinto tifosi e addetti ai lavori a criticarlo. L'ex estremo difensore Fernando Orsi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha espresso il proprio parere sull'albanese: "È cresciuto rispetto a quando ha iniziato a essere titolare. Ma a mio avviso ha bisogno di uno stimolo, di qualcuno che lo motivi alle sue spalle, altrimenti si sente troppo sicuro". L'ex Lazio è convinto sia necessario che il primo e il secondo portiere se la giochino quasi alla pari, altrimenti il titolare si rilassa. Allo stesso tempo, però, se la distanza tra i due è troppo poca, la concorrenza rischia di far perdere tranquillità. Dietro a uno come Strakosha, Nando Orsi vedrebbe benissimo Consigli, portiere affidabile, in grado anche in giocare in Champions League: "Il titolare sa che è in grado di giocare 4-5 partite, o al limite pure di rubargli il posto". Avere due estremi difensori di buon livello - continua l'ex biancoceleste - è diventato indispensabile per qualsiasi squadra. Uno dei due parte avanti, ma deve essere ben consapevole che, nell'arco di qualche partita, può perdere il posto. Infine, una battuta sull'altro nome accostato alla Lazio come vice Strakosha, quello di Sergio Rico: "Non lo conosco bene, ma mi fiderei più di Consigli".

