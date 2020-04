Lazio, per sognare la vetta bisogna cambiare il finale

Lazio, serve un finale di campionato diverso rispetto ai precedenti. Non solo perchè alla ripresa le dodici giornate saranno intervallate da pochissimi giorni di pausa, ma anche perché la squadra di Inzaghi dovrà invertire il trend degli ultimi anni per poter continuare a sognare la vetta della classifica di Serie A. Negli ultimi due anni, riporta la rassegna stampa di Radiosei, i dodici impegni conclusivi della stagione hanno portato soltanto cinque vittorie per annata. Nel campionato scorso, terminato dai biancocelesti all'ottavo posto, l'accesso in Europa League è arrivato grazie alla Coppa Italia. Nel 2018, la qualificazione in Champions sfuggì proprio all'ultimo, nella gara finale contro l'Inter. Nel 2016-17, infine, la finale, poi persa, contro la Juventus, tolse molte energie alla squadra, autrice di sei vittorie nelle ultime dodici giornate. Quest'anno, per provare a lottare fino alla fine per il titolo, sarà più importante che mai non lasciare alcun punto per strada, rimanere incollati alla 'Vecchia Signora' e, al tempo stesso, evitare un esagerato avvicinamento dell'Inter. D'altronde la Lazio può contare su una prima parte di stagione più che brillante: nelle dodici gare che hanno preceduto lo stop del campionato, Immobile e compagni hanno incassato 10 vittorie e 2 pareggi. Nel corso dell'ottima striscia, poi, c'è stato anche il tempo per vincere la Supercoppa Italia a Riyadh. In casa Lazio niente è impossibile.

Lazio, Proto: "La strada è giusta, tutto è possibile. Chiarisco la mia ultima intervista..."

Lazio, in definizione il calendario delle visite: si spera di partire il 27

TORNA ALLA HOMEPAGE