Lazio, pericolo diffidati per la Supercoppa: ecco chi rischia

La Lazio che vuole proseguire la cavalcata in campionato e continuare a far punti da ormai cinquanta giorni deve stare bene attenta ai particolari. Già, perché dando un'occhiata al regolamento è bene ricordare che i calciatori diffidati di Lazio e Juventus, in caso di altra ammonizione nelle prossime gare, rischiano di restare fuori dalla spedizione di Riyad. Ma andiamo per gradi: diversamente da quanto accade solitamente, con l'appuntamento a inizio stagione, quest'anno la Supercoppa è pienamente in mezzo al calendario. Da provvedimenti dunque è equiparata ad una gara di Seria A, coi suoi diffidati e squalificati, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Dunque se Acerbi, Lulic e Parolo dovessero rimediare un altro giallo nella prossima gara a Cagliari salterebbero la sfida araba. Stessa cosa, dall'altra parte, per Pjanic e Bentancur: col solo vantaggio per Sarri che dopo la Lazio avrà a disposizione due partite e non una (Udinese in casa e Samp a Marassi). Attenzione massima dunque, soprattutto in casa Lazio vedendo l'importanza dei giocatori in diffida e le sfide le cruciali a cui è difficile scegliere a quale rinunciare.

