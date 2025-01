Lazio, pesano i cartellini di Castellanos: solo Vinicius jr ne ha presi di più

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Taty Castellanos è un attaccante combattivo, un tipo di centravanti che mancava alla Lazio. Il suo spirito è da sottolineare, darebbe tutto per la squadra e, soprattutto quando vede o subisce ingiustizie, si fa sentire. Il problema, però, è che questo suo modo di fare non è apprezzato dai direttori di gara e sta mettendo in difficoltà la Lazio. Neanche un mese fa aveva saltato l'Inter per squalifica (somma di cartellini gialli), ora dopo tre partite ne salterà un'altra per espulsione diretta. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Taty si posiziona così tra gli attaccanti più sanzionati d'Europa in tutte le competizioni: sette provvedimenti in tutto, tra cui sei ammonizioni e un'espulsione. Come lui anche Ezequiel Avila del Betis; solo Vinicius jr del Real Madrid ne ha beccati di più (8 gialli e 1 rosso).