Lazio Primavera, oggi contro il Lecce: esordio per due nuovi acquisti

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. Oggi la Lazio Primavera sfida i campioni d'Italia del Lecce. Alle ore 11, i ragazzi di Sanderra incontrano la squadra salentina a sorpresa a 0 punti dopo due giornate. Come riporta il Corriere dello Sport, i baby biancocelesti, dopo la sconfitta all'esordio contro l'Atalanta, hanno ottenuto 3 punti nella gara successiva contro il Verona prima della sosta. Durante questo periodo di pausa, il tecnico biancoceleste ha potuto inserire Felipe Bordon e Damyan Yordananov, due acquisti di fine mercato, per velocizzare il loro ambientamento nel gruppo. Oggi contro il Lecce, è previsto l'esordio per entrambi. Aggregato, come fuoriquota, Gonzalez per sostituire Balde (lesione al crociato), ne avrà per diversi mesi.

TORNA ALLA HOMEPAGE