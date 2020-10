Lazio, prosegue l'emergenza difensiva: Inzaghi studia il cambio di modulo

LISTA DEGLI INDISPONIBILI - Mentre Inzaghi conta gli indisponibili, la sfida con la Sampdoria sia avvicina sempre di più. Il 17 ottobre, tra 8 giorni, la Lazio volerà a Marassi per la quarta giornata di Serie A. Il tecnico biancoceleste deve però fare i conti con l'emergenza in difesa. Vavro è tornato a disposizione ma solo ieri, con la sua Nazionale, ha giocato il primo match in stagione. Ieri a Formello si è visto anche Hoedt che si è allenato a parte con circuiti e corsa. Ci sarà con la Samp ma partirà dalla panchina. Prosegue il calvario Luiz Felipe: il brasiliano starà fuori ancora a lungo dopo la botta alla caviglia rimediato in amichevole contro il Frosinone. Sembrava potesse recuperare in 15/20 giorni invece l'infortunio è più serio del previsto. Potrebbe tornare a disposizione nel mese di novembre. Anche Radu è ai box ed è stato escluso dalla lista della Serie A. Verrà reinserito quando smaltirà al 100% il guaio fisico. Bastos, fuori rosa, non è arruolabile.

CAMBIO DI MODULO - Inzaghi deve correre ai ripari. I centrali a sua disposizione sono Patric, Acerbi, Armini più Hoedt e Vavro (rientrati dagli infortuni) e l'adattato Parolo. L'allenatore della Lazio potrebbe stravolgere la formazione e lasciare da parte, almeno per una partita, il 3-5-2 oramai divenuto marchio di fabbrica. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti potrebbero affrontare la Samp con una linea difensiva a 4, con Fares e Lazzari che scalerebbero come terzini. L'esterno in maglia 29 ha dimostrato di saper ricoprire quel ruolo, e anche molto bene, con l'Italia di Mancini. Acerbi e Patric sono i favoriti per guidare la retroguardia.

ZONA OFFENSIVA - Il mister dovrà fare una valutazione anche in fase offensiva. La squalifica di Immobile costringerà Inzaghi a qualche piccolo accorgimento. Sicuro del posto Caicedo mentre Correa sarà l'ultimo a rientrare dalla sosta delle Nazionali e si allenerà alla vigilia del match contro i blucerchiati. Scalpitano i neo acquisti Muriqi e Andreas Pereira che potrebbero strappare subito a Inzaghi una maglia dal primo minuto. Il brasiliano offre al tecnico diverse soluzioni, come il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. Tra 8 giorni potremmo vedere una Lazio inedita.

