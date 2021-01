Lazio, quando c'è l'Atalanta occhio alla difesa: il dato sui gol subiti allarma Inzaghi

Domani al Gewiss Stadium andrà in scena una nuova sfida tra Lazio e Atalanta quattro giorni dopo il match di Coppa Italia. I biancocelesti, usciti sconfitti dalla partita, avranno subito la possibilità di rifarsi. Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre, grandi rivelazioni del calcio italiano negli ultimi anni. Una situazione simile che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha alimentato la rivalità, cresciuta ulteriormente dopo che si sono giocate un trofeo, la Coppa Italia del 2019, vinto dalla squadra di Inzaghi. Quella partita è stata l'unica negli ultimi quattro anni e mezzo terminata senza reti al passivo per la Lazio. Nelle altre dieci gare giocate contro i nerazzurri dal 2016/17 in avanti, i biancocelesti hanno incassato ben 25 reti. La media è di 2,27 gol a gara. E i numeri sono ancor più preoccupanti se si considera il dato relativo a questa stagione: l'Atalanta ha segnato sette gol tra il confronto di andata in campionato e quello di Coppa Italia di mercoledì. Per Inzaghi sarà necessario chiudere a chiave la retroguardia per evitare di incassare così tante marcature. Se il trend non s'invertisse, il rischio sarebbe quello di subire una nuova delusione.

