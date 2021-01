Nazionale, Vieri: "Problema in attacco? Immobile è Scarpa d'Oro, non dimentichiamolo"

Al termine del girone d'andata della Serie A, Christian Vieri ha dato un primo giudizio sulle varie squadre, esprimendosi anche sulla Nazionale di Roberto Mancini. In particolare, chiamato a dire la propria opinione su un eventuale "problema in attacco" nella formazione azzurra, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex bomber ha spiegato: "Beh, con Immobile e Belotti siamo intanto a posto almeno fino al Mondiale. Ciro è Scarpa d’oro, non dimentichiamolo. Per il futuro, ci penserà Mancio a pescare il jolly".

Mirabelli: "Complimenti alla Lazio, Musacchio farà benissimo"

La Lazio attende Strakosha: a Bergamo Alia e Pereira alle spalle di Reina

TORNA ALLA HOMEPAGE