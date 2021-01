La Lazio attende Strakosha: a Bergamo Alia e Pereira alle spalle di Reina

Aspettando il rientro di Straskosha, fermo per dei problemi al ginocchio per cui però non servirà l'intervento chirurgico, Inzaghi partirà per Bergamo con due "Millenials" dietro a Reina. Marco Alia e Gabriel Pereira saranno convocati per il secondo round con l'Atalanta. Il primo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è cresciuto nel vivaio biancoceleste, il secondo è arrivato in estate dal Monaco. Alessio Furlanetto, il portiere aggregato alla prima squadra nell'ultimo periodo, ha fatto ritorno in Primavera e oggi scenderà in campo con i pari età di Menichini.

I DUE PROFILI - Alia, classe 2000, è diventato terzo portiere della Lazio appena Guido Guerrieri è passato a titolo definitivo alla Salernitana. Ha collezionato 58 presenze con la Primavera e nell'ultima stagione, giocata da fuoriquota, ha contribuito alla salvezza. Due anni più giovane il "collega" Gabriel Pereira: classe 2002, ha iniziato nel Gremio per poi trasferirsi nel Principato e, la scorsa estate, a Roma. La convocazione per il match di Coppa Italia di mercoledì non è stata la prima in biancoceleste: il 21 novembre scorso sedeva in panchina nel corso della gara contro il Crotone. Nel suo curriculum, tre presenze con la Seleçao Under 16 e nove con quella Under 17. Ora, con il ritorno di Furlanetto in Primavera, toccherà al neoacquisto sudamericano fare la spola con Inzaghi. Un promozione che consentirà allo staff tecnico di osservarlo da vicino.

