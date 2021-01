Lazio, quanti rinnovi in cantiere: da Inzaghi a Marusic, Strakosha riflette

Sono diverse le situazioni contrattuali da risolvere in casa Lazio. Il club è infatti al lavoro per il rinnovo di diversi elementi della rosa e non solo. Sono già stati chiusi e definiti quelli fino al 2025 di Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Per il primo c'è anche un'opzione per un ulteriore anno, che allungherebbe la scadenza al 2026. In cima alla lista invece, c'è la situazione contrattuale di Simone Inzaghi. Fra Natale e Capodanno alcuni contatti, non c'è ancora però una data, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il tecnico però ha rassicurato nelle sue ultime dichiarazioni che non ci sono problemi con Lotito. Anche i rinnovi di Marusic e Patric sono in agenda: entrambi in scadenza nel 2022, la società vuole premiarli per la scorsa stagione. Stessa data di scadenza anche per Strakosha, che però, dopo aver perso il posto da titolare, valuta ora il suo futuro.

