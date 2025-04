Lazio, quinto pari di fila all’Olimpico: non accadeva dal ’91

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il pareggio tra Lazio e Parma all’Olimpico (1-1) segna un ritorno al passato per due club che da anni non si spartivano la posta in Serie A. Era dal 10 novembre 2013, infatti, che le due squadre non chiudevano in parità un confronto nel massimo campionato, in quell’occasione al Tardini. A Roma, invece, il segno "X" mancava addirittura dal 20 maggio 2007, quando finì 0-0.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, per la squadra biancoceleste si tratta del quinto pareggio casalingo consecutivo in campionato: un dato che non si registrava dal lontano periodo tra ottobre 1990 e gennaio 1991, con Dino Zoff in panchina. Un dato che conferma un momento di stallo interno per gli uomini di Baroni, chiamati ora a ritrovare brillantezza nelle ultime due giornate di campionato rimaste da giocare davanti al proprio pubblico.

