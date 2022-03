Lazio, Radu attende il rinnovo di contratto: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si vede in campo dalla vigilia della gara tra Cagliari e Lazio (5 marzo) Stefan Radu. Il difensore, che nel 2022 ha trovato la continuità che gli è mancata nel girone d'andata, è fermo a causa di una fascite plantare. Mister Sarri dovrà fare a meno di lui anche nella gara contro il Sassuolo in programma sabato 2 aprile all'Olimpico. Oltre alle condizioni fisiche per lui c'è in ballo anche la situazione legata al rinnovo di contratto.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ad agosto era stato annunciato il prolungamento per un altro anno, fino al 2022, con la promessa di un rinnovo successivo per il 2023. La questione si è riaperta a gennaio ma ancora nessuna ufficialità è stata resa nota. Le prossime settimane saranno decisive in attesa di rivedere Radu anche sul campo.